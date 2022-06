F1 GP Canada: pole di Verstappen poi un sorprendente Alonso

Grande pole di Max Verstappen in Canada. Il pilota della Red Bull ha ottenuto il primo posto anche in condizioni difficili. Nessun errore e pole a Montreal e per l'olandese domani partirà davanti a tutti. Dietro Verstappen un sorprendente Fernando Alonso che ha sfruttato le condizioni di bagnato per spingere la sua Alpine. Terzo posto per il ferrarista Carlos Sainz che ha provato a fare meglio ma la pista bagnata non l'ha favorito. Quarta piazza per Hamilton poi Magnussen e poi Schumacher. Leclerc partirà ultimo per aver usato il quarto motore. Domani il GP del Canada scatterà alle ore 20.