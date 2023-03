F1 GP Arabia vinto da Perez ma è di Verstappen l’impresa. Male le Ferrari

Grande GP d'Arabia di Sergio Perez che domina la seconda prova del Mondiale di F1. Partito davanti a tutti è riuscito a tagliare il traguardo davanti al suo compagno di scuderia Max Verstappen, scattato 15°, per un'altra doppietta Red Bull. L'olandese resta in testa al campionato grazie al punto conquistato per il giro veloce. Completa il podio Fernando Alonso. Più staccate le Ferrari: sesto Sainz, davanti a Leclerc. Ritiro per Stroll e Albon. Il Mondiale torna tra due settimane a Melbourne.