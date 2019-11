F1 GP degli Stati Uniti, retroscena Vettel: “Odore di marijuana in pista…”

Questa sera la Formula Uno scenderà in pista per il GP degli Stati Uniti. Dopo le qualifiche della notte, arriva un curioso retroscena tra Sebastian Vettel e un giornalista di Sky Sports Uk. Il tedesco della Ferrari ha posto l’accento su una particolarità davvero curiosa che ha notato girando in pista nelle varie sessioni.

RETROSCENA – “La marijuana è legale in Texas?”, ha chiesto Vettel al giornalista affermando di averne sentito l’odore diverse volte, anche guidando: “L’ho avvertito in macchina. Una follia”, ha detto il pilota della Rossa che in ogni caso non si è soffermato troppo sul fatto: “Qui è sempre divertente correre”. Vettel ha poi sottolineato come l’odore particolare fosse molto accentuato nelle curve 1 e 11.