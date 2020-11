F1 GP del Bahrain, dove vederlo in diretta e streaming: orario qualifiche e gara

La Formula Uno è pronta a regalare ancora emozioni. Si corre per la gloria e per la classifica, ma non per decidere il campione iridato dato che Lewis Hamilton ha già ottenuto nel precedente appuntamento la vittoria Mondiale. Il weekend delle quattro ruote arriva a Sakhir per l’F1 GP del Bahrain, terz’ultimo appuntamento del Mondiale 2020.

Come detto sarà battaglia per le posizioni dietro il campione inglese della Mercedes con Bottas e Verstappen che si giocano il secondo posto mentre tutti gli altri se la vedranno per le posizioni appena fuori “il podio” virtuale.

F1 GP del Bahrain: dove vederlo in diretta e streaming

Il terz’ultimo appuntamento della stagione 2020 di Formula 1 sarà disponibile alla visione su Sky, l’emittente che detiene i diritti e che per tutta la stagione ha trasmesso live ogni Gran Premio. La gara di questo weekend si terrà domenica 29 novembre, e sarà visibile su Sky Sport F1 dove sarà di scena appunto l’F1 GP del Bahrain che potrà essere visto in diretta su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno. Come sempre anche le qualifiche del sabato, che saranno live dalle 15 potranno essere viste sugli stessi canali con ampio studio tv con ogni dettaglio e curiosità della corsa.

Per chi preferisse vedere l’evento in diretta live streaming, sarà possibile con Sky anche su dispositivi mobili quali smartphone, tablet e pc. Occerrà avere una connessione a internet adatta per godersi lo spettacolo della gara. In alternativa, esiste anche l’opzione, sempre in streaming, di NOW TV, il servizio che permettere di vedere gli eventi acquistandoli singolarmente o scegliendo una serie di pacchetti. La gara sarà trasmessa anche sul piccolo schermo in chiaro ma solo in differita su TV8 a partire dalle ore 18, ben tre ore dopo l’effettiva partenza.

Questo il programma per l’F1 GP del Bahrain:

Sabato 28 novembre

Ore 12: prove libere 3 F1

Ore 15: qualifiche F1

Differita alle 18.30 su TV8

Domenica 29 novembre

Ore 15.10: gara F1

Differita gara alle 18 su TV8