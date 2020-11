F1 GP della Turchia, dove vederlo in diretta e streaming oggi

La Formula 1 torna in pista con il quart’ultimo appuntamento della stagione. Weekend iniziato lo scorso giovedi 12 che si concluderà con la gara di domenica 15. Tutto è pronto per le quattro ruote per l’F1 GP della Turchia.

Sarà il match point per il campione in carica della Mercedes Lewis Hamilton che può laurearsi ancora una volta, la settima della sua carriera, vincitore del Mondiale.

A provare a rovinargli la festa, ma probabilmente solo a rimandarla, saranno come sempre Bottas e Verstappen su tutti. Attenzione però ai soliti outsider che, se non per la vittoria, potranno almeno lottare per dare fastidio alle zone da podio.

Il Circus, come detto, torna dunque all’Istanbul Park dopo 9 anni di assenza e per molti piloti sarà il debutto assoluto su questa pista. Gli unici piloti che già hanno conosciuto il tracciato sono Vettel, Hamilton e Raikkonen che, coincidenza, possono anche vantare un successo nel Gran Premio di F1 in riva al Bosforo.

F1 GP della Turchia in diretta e streaming

Come accadrà per le prossime due stagioni, anche tutti i weekend di gara del Mondiale 2020 di Formula 1 in Italia saranno trasmessi in diretta televisiva e in diretta streaming da Sky. Per quanto riguarda l’F1 GP della Turchia in TV prove libere, qualifiche e gara saranno trasmesse su Sky Sport F1 HD al canale 207 del decoder satellitare e in streaming sull’app SkyGo o per gli abbonati NowTv. Tutti gli eventi potranno essere seguiti anche il live streaming attraverso dispositivi mobili quali pc e smartphone. La gara in Tuchia sul circuito di Istanbul sarà trasmessa in diretta anche su Sky Sport Uno (canale 201).

Per chi non avesse Sky, la gara potrà essere vista su TV8 ma solamente in differita. Stesso discorso per le qualifiche.

Questo il programma del F1 GP delle Turchia:

Sabato 14 novembre

Ore 10: prove libere 3 F1

Ore 13: qualifiche – Differita alle 14 su TV8

Domenica 15 novembre

Ore 11.10: gara – Differita alle 12.10 su TV8