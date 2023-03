F1 GP di Arabia, pole di Perez, poi Alonso e Russel. Verstappen dietro

Verstappen deve fermarsi per un problema nel Q2. Dietro le due Ferrari

Clamorosa esclusione dalla Q2 di Verstappen che domani partirà dalla quindicesima posizione in griglia. Così a prendersi la pole in Arabia Saudita è il compagno di scuderia Sergio Perez che sulla pista di Jeddah partirà davanti ad Alonso e Russell. Sainz scatterà 4°, Leclerc 12° a causa della penalità di 10 posizioni per la sostituzione della centralina. : è solo 15°.