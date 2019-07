F1 GP di Germania, disastro Ferrari: pole di Hamilton, Vettel fuori in Q1 e Leclerc 10°

Succede di tutto in F1 nelle qualifiche del GP di Germania. Ad Hockenheim è caos Ferrari: subito un problema per Vettel che va ai box nella prima sessione, non rientra e scatterà ultimo in gara. Problemi anche per Leclerc che aveva chiuso in testa il Q1 e non scende in pista nel Q3: decimo in griglia. La pole position è ancora una volta di Lewis Hamilton.

In prima fila Hamilton si impone su Verstappen, in seconda Bottas e Gasly. Grande quinto tempo di Raikkonen, poi Grosjean, Sainz, Perez e Hulkenberg. La Ferrari: ultimo Vettel e decimo Leclerc.