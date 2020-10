F1 GP di Imola dove vederlo in diretta e streaming: orario qualifiche e gara

Torna al Formula Uno e lo fa col 13^ appuntamento della stagione. Si corre il Gp dell’Emilia Romagna: tutto è pronto per l‘F1 GP di Imola.

Dopo le emozioni della scorsa settimana, le quattro ruote danno appuntamento agli appassionati nell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Si tratta del primo Gran Premio dopo ben 14 anni. Hamilton e Bottas con le loro Mercedes restano le favorite, ma chissà che le Red Bull e magari anche le Ferrari non possano avere un guizzo di orgoglio per questo grandissimo e inedito appuntamento.

I piloti saranno protagonisti sul circuito di Imola e si sfideranno su una pista che risulta essere nuova per quasi tutti i protagonisti del campionato automobilistico, fatta eccezione per il veterano Kimi Raikkonen confermato sull’Alfa Romeo anche per la prossima stagione.

F1 GP Imola: dove vederlo

Andiamo a vedere tutte le informazioni sul GP dell’Emilia Romagna, 13° gran premio del Mondiale 2020 di Formula 1. Orari e sessioni dalle prove alla gara di domenica. Il Gran Premio prenderà ufficialmente il via a Imola con la prima e unica sessione di prove libere prevista sabato 31 ottobre alle ore 10:00 e si concluderà con la gara di domenica 1 novembre che scatterà alle ore 13:10.

Come accadrà per le prossime due stagioni, anche tutti i weekend di gara del Mondiale 2020 di Formula 1 in Italia saranno trasmessi in diretta TV e in diretta streaming da Sky. Per quanto riguarda il GP di Imola prove libere, qualifiche e gara saranno trasmesse su Sky Sport F1 HD (canale 207 del decoder satellitare) e in streaming sull’app SkyGo o per gli abbonati NowTv. La gara di Imola sarà trasmessa in diretta anche su Sky Sport Uno (canale 201). Mentre qualifiche e gara saranno visibili in diretta anche in chiaro su TV8.

Ecco il palinsesto completo con gli orari e gli appuntamenti del weekend:

Su Sky

Sabato

Prove Libere: 10:00 – 11:30

Qualifiche: 14:00 – 15:00

Domenica

Gara: 13:10

Su TV8

Sabato 31 Ottobre:

Qualifiche: 14:00

Domenica 1 Novembre

Gara: 13:10