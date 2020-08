F1 Gp di Silverstone, dove vederlo in diretta tv e streaming: orario qualifiche e gara

Tutto è pronto per un nuovo appuntamento con i motori. Quarto Gran Premio per la Formula Uno che fa tappa in Gran Bretagna per il F1 Gp di Silverstone. Nei primi tre GP della stagione (Gp d’Austria, Gp di Stiria e Gp d’Ungheria) ad imporsi sono stati i piloti Mercedes prima con Valtteri Bottas e poi, nel secondo e nel terzo round, con il campione del mondo in carica Lewis Hamilton che a casa sua vorrà sicuramente centrare il tris. Sono ancora i due della scuderia anglo-tedesca i grandi favoriti per questa gara

F1 Gp di Silverston: dove vederlo in diretta e streaming

Il weekend inglese è iniziato con uno scossone importante, ovvero la positività al coronavirus di Sergio Perez, prontamente fermato. Al suo posto correrà per il Racing Team, Nico Hulkenberg. Come al solito, sabato le qualifiche e domenica la gara, tutto in diretta tv e streaming su Sky. Andiamo dunque a vedere dove potrà essere seguito il Gp di Silverstone.

Come accadrà per le prossime due stagioni, anche tutti i weekend di gara del Mondiale 2020 di Formula 1 in Italia saranno trasmessi in diretta tv e in diretta streaming da Sky. Per quanto riguarda il GP di Gran Bretagna prove libere, qualifiche e gara saranno trasmesse su Sky Sport F1 HD (canale 207 del decoder satellitare) e in streaming sull’app SkyGo. La gara di Silverstone sarà trasmessa in diretta anche su Sky Sport Uno (canale 201). Mentre qualifiche e gara saranno visibili in differita anche in chiaro su TV8. Ecco il palinsesto completo:

Questi tutti gli appuntamenti di oggi e domani su Sky:

Sabato 1 agosto

Ore 11.45: Paddock Live

Ore 12.00: prove libere 3 F1

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 15.00: qualifiche

Ore 16.15: Paddock Live

Ore 20.00: Paddock Live Show

Domenica 2 agosto

Ore 13.30: Paddock Live gara

Ore 15.10: gara

Ore 17.10: Paddock Live

Ore 17.30: Paddock Live #SkyMotori

Ore 19.00: Race Anatomy

