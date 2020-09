F1 GP di Toscana: dove vederlo in diretta tv e streaming oggi

Si corre questo weekend il F1 GP di Toscana sul circuito del Mugello. Si tratta della nona tappa del mondiale di Formula Uno 2020. Un momento storico che vede una decica speciale alla Rossa di Maranello. Infatti, per la Ferrari sarà il millesimo Gran Premio della sua storia. Ecco perché la corsa è stata anche rinominata GP di Toscana Ferrari 1000.

Non ci sono grandi aspettative per vedere le vetture di Vettel e Leclerc giocarsi le posizioni che contano, ma la speranza soprattutto in un’occasione come questa non sparisce. Saranno sempre le due Mercedes di Hamilton e Bottas, probabilmente, a giocarsi sia la pole position che la vittoria della gara, ma attenzione agli outsider. Verstappen è sempre in palla e dopo il Gp di Monza chiuso con il successo di Gasly, potrebbe attenderci un’altra gara dai mille volti.

F1 GP di Toscana: dove vederlo in diretta

Scopriamo ora come vedere in diretta tv e streaming il F1 GP di Toscana. Come al solito sarà Sky a trasmettere live l’evento. Dalle prove libere, fino alle qualifiche del sabato e la gara della domenica. La nona tappa del Mondiale 2020 di Formula 1 con il primo Gran Premio della Toscana attende gli appassionati domenica 13 settembre con appuntamento live dalle 15.10 con la gara che potrà essere seguita in diretta su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno. Il Gp al Mugello sarà anche in chiaro su TV8 e in streaming su NOW TV. Per chi desiderasse godersi lo spettacolo non dal piccolo schermo, infatti, esiste questa opzione ma anche Sky Go che consentirà di accedere all’evento anche con dispositivi mobili quali smartphone, tablet e pc.

Sabato 12 settembre

Ore 12.00: prove libere 3 F1

Ore 15.00: qualifiche

Domenica 13 settembre

Ore 15.10: gara

