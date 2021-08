F1 GP di Ungheria, diretta e streaming: dove vederlo oggi

Una domenica “bestiale” per i motori. La Formula Uno fa tappa all’Hungaroring per l’F1 GP di Ungheria. C’è da aspettarsi un’altra gara ricca di emozioni e di colpi di scena con i soliti Hamilton e Verstappen a...

Redazione ITASportPress

Una domenica "bestiale" per i motori. La Formula Uno fa tappa all'Hungaroring per l'F1 GP di Ungheria. C'è da aspettarsi un'altra gara ricca di emozioni e di colpi di scena con i soliti Hamilton e Verstappen a darsi battaglia senza esclusione di colpi.

F1 GP Ungheria: orari e dove vederlo

Dopo Silverstone, con l'incidente di Verstappen e le polemiche che ne sono derivate, il Mondiale di Formula Uno è pronto a vivere il suo undicesimo atto con il GP d'Ungheria. Lewis Hamilton scatta dalla pole (101^ in carriera), con lui in prima fila l'altra Mercedes di Bottas, mentre il leader del campionato Verstappen ha chiuso la qualifica con il terzo tempo. Qualche speranza anche per la Ferrari che è parsa comunque in forma in qualifica nonostante la settima posizione di Leclerc e l'incidente di Sainz. All'Hungaroring sarà spettacolo.

Sarà possibile vedere in diretta il GP di F1 a partire dalle 15.00. Sarà Sky a trasmettere live l'evento sui canali Sky Sport F1 e Sky Sport Uno. Per chi preferisse la diretta streaming sarà possibile ai soli abbonati tramite Sky GO e NOW.

Chi, invece, non possiede un abbonamento a Sky dovrà aspettare la diretta in chiaro in differite su TV8 prevista per le ore 18.00.