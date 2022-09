F1 GP d’Italia delude: vince Verstappen in regime di Safety Car

La Fia ha macchiato il GP d'Italia di Formula 1.Davvero troppo lenta l'operazione di rimozione della vettura di Ricciardo e tutta la procedura di ingresso e gestione della safety car a Monza in pista a tre giri dalla bandiera a scacchi. La gara è stata vinta da Max Verstappen ma in regime di Safety Car e i vertici della federazione hanno tardato a decidere non riuscendo poi a dare il via nuovamente alla gara con l'olandese che ha tagliato il traguardo lentamente. Dietro Verstappen, Leclerc e poi Russell a podio. Quarto il ferrarista Sainz, quinto Hamilton, sesto Perez, settimo Norris, ottavo Gasly, nono De Vries e decimo Zhou.