F1 GP Eifel al Nurburgring, dove vederlo in diretta tv e streaming

Dopo una settimana di stop la Formula 1 torna in pista e lo fa in Germania per il F1 GP Eifel al Nurburgring. Dopo il GP di Russia ecco che il campionato Mondiale 2020 riprende con l’undicesimo appuntamento stagionale. Solito programma dal venerdì delle prove, saltate a causa del maltempo, fino alle qualifiche del sabato e la gara della domenica. Una particolarità per questo weekend sarà il ritorno su questo circuito. Infatti, la F1 non girava al Nurburgring da ben sette anni dall’ultima volta. Si tratta della prima volta assoluta nell’era delle power unit ibride.

Soliti favoriti Hamilton e Bottas con le loro Mercedes ma attenzione a Verstappen e alle Racing Point di Perez e Stroll. Non dovrebbero esserci grossi squilli di orgoglio da parte della Ferrari che, nonostante alcuni pezzi nuovi sulla vettura, andrà ancora una volta a disputare un GP nelle retrovie o comunque non da assoluta protagonista. L’incognita meteo potrebbe essere d’aiuto alle Rosse.

F1 GP Eifel Nurburgring: dove vederlo in diretta e streaming

Come accadrà per le prossime due stagioni, anche tutti i weekend di gara del Mondiale 2020 di Formula 1 in Italia saranno trasmessi in diretta tv e in streaming da Sky. Per quanto riguarda il GP Eifel dalle prove libere, alle qualifiche, fino alla gara sarà tutto trasmesso su Sky Sport F1 HD al canale 207 del decoder satellitare e in streaming sull’app SkyGo o per gli abbonati NowTv. La gara del Nurburgring sarà trasmessa in diretta anche su Sky Sport Uno al canale 201.

Per gli amanti del piccolo schermo, per vedere il F1 GP Eifel in chiaro bisognerà attendere la differita su TV8.