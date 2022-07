F1 GP Francia in diretta e streaming: orario e dove vederlo

Dodicesimo appuntamento del mondiale di F1. Si corre a Le Castellet.

Il campionato mondiale di Formula 1 fa tappa in Francia e precisamente in Provenza sul circuito Paul Ricard, a Le Castellet. Tutto è pronto per l'F1 GP Francia, 12° appuntamento del Mondiale 2022 della classe regina delle quattro ruote. Sarà ancora battaglia tra la Red Bull, leader del Mondiale, e la Ferrari che insegue, e ovviamente anche tra i piloti. Col campione del mondo in carica Max Verstappen che sfiderà ancora Charles Leclerc che lo insegue in classifica.

F1 GP Francia: orario e dove vederlo

Dopo le qualifiche del sabato che hanno visto la Ferrari di Leclerc mettersi davanti a tutti (Verstappen e Perez 2° e 3°), ecco che oggi, domenica 24 luglio si corre la gara.

Appuntamento live dal Circuit Paul Ricard per il Gran Premio di Francia, in diretta esclusiva su Sky e in streaming NOW. Gara in onda domenica alle 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K con diretta in chiaro live anche su TV8, con il commento di Carlo Vanzini, Marc Gené e Roberto Chinchero.

Per gli appassionati, quindi, tante opzioni per vedere l'F1 GP Francia live. Non resta che attendere e godersi lo spettacolo.

Ricordiamo che la classifica iridata dei piloti vede Verstappen con 38 punti di vantaggio su Leclerc. Il pilota Red Bull, infatti, ha 208 punti, 170 per il monegasco della Ferrari, poi 151 per Sergio Perez e 133 per Sainz che in Francia partirà 19esimo.