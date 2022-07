F1 GP Francia, sbatte Leclerc e Verstappen ringrazia e vince

Seconda vittoria consecutiva in Francia per il campione del Mondo

A Le Castellet successo di Max Verstappen (27a vittoria in carriera per il 25enne olandese) che dopo essere partito dietro la Ferrari di Charles Leclerc, è tornato prepotentemente leader della gara dopo la clamorosa uscita di pista del pilota della Rossa che ha commesso una grave ingenuità. Formula 1 che in Francia ha visto la rinascita di Lewis Hamilton arrivato secondo e poi sul podio George Russel con l'altra Mercedes. L'altra Red Bull di Sergio Perez quarta, dietro la Ferrari di Carlos Sainz partito ultimo e ha chiuso al quinto posto. Sesto Alonso, poi Norris, Ocon e Ricciardo. Domenica prossima si torna in pista in Ungheria e Leclerc potrà così riscattarsi.