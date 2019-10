F1 GP Giappone, a Suzuka trionfa Bottas davanti a Vettel e Hamilton. Sesto Leclerc. Alla Mercedes il titolo costruttori

Tante emozioni a Suzuka per il GP del Giappone. Dopo le qualifiche inedite della domenica che hanno visto le Ferrari protagoniste con una splendida doppietta, il Gran Premio ha visto trionfare la Mercedes di Bottas con Vettel e Hamilton alle sue spalle.

LA GARA – Caos al via con il rischio di partenza anticipata per Vettel. L’altro ferrarista LeClerc, invece, è protagonista di un contatto duro con Verstappen successivamente costretto al ritiro. Bottas e Hamilton riescono a mettersi davanti alle Ferrari approfittando dei problemi del Cavallino e danno inizio alla lotta per la vittoria. Il finlandese a metà gara si trova in testa con la Mercedes che adesso proverà a fare l’ennesima doppietta. Il campione del mondo inglese si ferma ai box e dovrà rimontare su Vettel che, però, con tenacia riesce a mantenere con le unghie e con i denti la seconda piazza fino al traguardo. Quarto l’ottimo Albon, poi Sainz, Leclerc, Ricciardo, Gasly, Hulkenberg e Stroll a completare la top 10.

TITOLO – Con la vittoria di Bottas e il terzo posto di Hamilton, la Mercedes vince il titolo costruttori. Per quello pilota, invece, è questione di famiglia con i soli piloti Mercedes che possono giocarsela fino alla fine. Out matematicamente Vettel, Verstappen e Leclerc.