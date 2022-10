F1 GP Giappone in diretta e streaming: orario e dove vederlo

L'F1 GP Giappone, come detto, si correrà domenica 9 ottobre 2022 con partenza alle 7 del mattino. I piloti si sfideranno sulla distanza di 53 giri per un totale di 307 chilometri. Il Gp del Giappone 2022 a Suzuka sarà trasmesso in diretta tv su Sky, Now e Tv8. In modo particolare su Sky ai canali Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K con Carlo Vanzini, Marc Gené e Roberto Chinchero a commentare la gara.