F1 GP Giappone streaming e diretta tv, orario e dove vedere la gara live

Ferrari in cerca di riscatto, Mercedes per confermarsi. A Suzuka si corre il 17^ appuntamento con il mondiale di Formula Uno. Ecco il GP Giappone che per l’occasione vedrà qualifiche e gare nella stessa giornata.

Dopo la doppietta Mercedes a Sochi, il Mondiale di F1 riparte dal circuito di Suzuka in Giappone. Evento molto particolare quest’anno e con le problematiche legate al tempo. Infatti, niente qualifiche del sabato a causa del tifone Hagibis. Tutti gli appuntamenti sono stati rimandati a domenica.

F1 GP Giappone, streaming e diretta tv – Come detto si tratta del 17esimo GP della stagione che potrà essere seguito in diretta tv a partire dalle 7.10 di domenica 13 ottobre. Il GP Giappone sarà live su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201). Domenica, però, sarà anche il momento delle qualifiche, slittate a causa del tempo alle 3 del mattino italiane. Il Gran Premio di Suzuka potrà essere seguito anche in streaming per tutti gli abbonati con Sky Go, disponibile per dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc. La gara sarà inoltre trasmessa in differita tv e streaming su TV8.

Questo il programma:

Ore 3.00: Qualifiche F1

Ore 5.30: Paddock Live

Ore 7.10: gara F1

Ore 9.10: Paddock Live

Ore 9.30: Paddock Live

Ore 12: Race Anatomy F1