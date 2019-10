F1 GP Giappone, ultimo giro annullato e Leclerc penalizzato: le decisioni post gara

A Suzuka, weekend di assolute emozioni per la Formula Uno. Nel GP di Giappone, dove a trionfare è stato Valtteri Bottas davanti a Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, le sorprese non finiscono con alcune decisioni post gara che cambiano anche l’ordine d’arrivo.

REGOLE – In un gran premio caratterizzato dalle anomale qualifiche della domenica a causa del tifone che ha colpito il Giappone, le novità non mancano anche al termine della corsa. Confermate le prime posizioni con la vittoria di Bottas e il secondo e terzo posto di Vettel e Hamilton. Cambiano, invece, la posizioni di Leclerc e quella di Stroll. Il ferrarista passa da sesto a settimo dopo la doppia penalità a seguito di un contatto con Verstappen. Non solo. A causa dello sventolamento della bandiera a scacchi un giro prima del dovuto, con annessa indicazione luminosa a fine gara anticipata, anche la decima posizione di Stroll viene annullatafacendo arrivare il pilota della Force India all’undicesimo posto a beneficio di Perez (nono) e Hulkenberg (decimo).