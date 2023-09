Max Verstappen ha vinto il GP del Giappone di Formula 1. Una vittoria mai in discussione che consente alla Red Bull di conquistare il Mondiale costruttori. Dietro il pilota olandese la McLaren di Lando Norris e poi per la prima volta sul podio il 23 enne australiano Piastri sempre con la McLaren. Subito dietro la prima Ferrari di Leclerc. Quinto Hamilton, seguito da Sainz e Russell. Tanti contatti al via, ritiro per Bottas, Stroll, Albon, Sargeant e per un disastroso Perez. Il Mondiale torna il 6 ottobre in Qatar.