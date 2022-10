F1 GP Giappone, vola Verstappen in pole position: Leclerc e Sainz vicinissimi

Sveglia presto per la Formula Uno che oggi è scesa in pista per le qualifiche dell' F1 GP Giappone . A Suzuka è stato Max Verstappen a strappare il giro più veloce rispetto ai rivali e a conquistare la pole position. Bene anche le Ferrari staccate di pochissimo dall'olandese. Leclerc secondo e Sainz terzo.

Come detto, è Verstappen a prendersi la pole position in Giappone ma attenzione perché è sotto investigazione per un'azione che ha visto coinvolto anche Norris (10°). Ad ogni modo la Red Bull si è presa in pista la prima posizione in griglia e lo ha fatto davanti all'ottimo Leclerc e al buon Sainz che con la Ferrari sono appena dietro. Quarta casella per Perez con l'altra Red Bull.