F1 GP Gran Bretagna a Silverstone: orario e dove vederlo

Redazione ITASportPress

Grande attesa per il weekend di motori ed in particolare per quello della Formula Uno che fa tappa in terra inglese. Si corre oggi l'F1 GP Gran Bretagna a Silverstone e ci si aspettano sorprese da parte di tanti piloti.

Dopo la bella qualifica del sabato, dove Carlos Sainz con la Ferrari si è imposto su tutto il gruppo, anche il Gran Premio si annuncia ricco di emozioni. Verstappen è in agguato al secondo posto, ma non sono da meno anche Leclerc e Perez, terzo e quarto.

In palla anche Hamilton, quinto, e attenzione ovviamente agli outsider. In top 10, infatti, troviamo anche Zhou, nono, e Latifi, decimo.

F1 GP Gran Bretagna a Silverstone: dove vederlo

Gli appassionati di Formula Uno potranno godersi il Gran Premio in diversi modi. Live dal vivo se hanno acquistato un biglietto per la gara, oppure anche in tv. L'F1 Gran Premio di Gran Bretagna Silverstone potrà infatti essere seguito non solo in diretta in esclusiva su Sky ma anche in streaming su Sky Go e su NOW.

Per chi non avesse modo di vedere in diretta la gara e non fosse abbonato all'emittente che lo darà live, ci sarà l'opportunità di vedere il decimo Gran Premio del Mondiale di Formula 1 sulla pista di Silverstone, in Gran Bretagna, in differita in chiaro su TV8.

Questo l’orario della gara:

Domenica

Ore 16: Gara F1 - Differita su TV8 dalle 19.