F1 GP Imola diretta tv e streaming: orario e dove vederlo

Si corre in Italia il Gran Premio dell'Emilia Romagna

Redazione ITASportPress

Si corre nel weekend di motori la Formula Uno. Le quattro ruote fanno ritorno in Italia per il Gran Premio dell'Emilia Romagna. Il F1 GP Imola sarà il secondo appuntamento della stagione e promette lotta e bagarre per le prime posizioni dove potrebbe rientrare anche i piloti Ferrari LeClerc e Sainz. Quella di questo fine settimana sarà la prima corsa della nuova stagione 2021 in Europa dopo quelle in Bahrain.

F1 GP Imola diretta e streaming: dove vederlo

Il Gran Premio dell'Emilia Romagna, ovvero il F1 GP Imola sarà trasmesso interamente in diretta tv su Sky Sport Formula 1 (canale 207), Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go. Qualifiche e gara saranno visibili anche in chiaro su TV8. In questo modo gli appassionati non si perderanno neppure un attimo dell'evento che si svolgerà in Italia e sarà valido per il secondo appuntamento del Mondiale 2021.

Dopo il successo del campione del mondo in carica Hamilton, toccherà ai rivali sfidare l'inglese e provare a batterlo. Grandi speranze per Verstappen su Red Bull ma anche qualche possibilità per la Ferrari che sogna di poter giocarsi le posizioni di alta classifica.

Questo il programma completo per il F1 GP Imola:

Sabato 17 aprile

PL3: 11:00-12:00

Qualifiche: 14:00-15:00

Domenica 18 aprile

Gara: 15:00