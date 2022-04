F1 GP Imola: orario e dove vederlo in diretta

Si corre domenica il Gran Premio d'Italia di Formula Uno

Grande weekend di motori per la F1 che fa tappa in Italia e sogna di vedere la Ferrari trionfante. Va in scena l'F1 GP Imola che si chiama ufficialmente Gran premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna. La gara andrà in scena oggi dopo le qualifiche del venerdì e la Sprint Race del sabato che sono state entusiasmanti con la battaglia tra Leclerc e Verstappen.

F1 GP Imola: dove vederlo

Come anticipato, la Formula Uno è finalmente sbarcata in Europa per il primo Gran Premio "vicino a casa" dopo le gare in Bahrein, Arabia Saudita e Australia. Leader del mondiale, fino ad ora, il ferrarista Charles Leclerc che ha riportato la Rossa davanti a tutte.

In questo fine settimana, però, sarà tempo di un'altra corsa con il Gran premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna.

Ma dove si può vedere la gara del Mondiale? La corsa di questa domenica 24 aprile 2022, come successo per tutto il weekend di Imola, è visibile in tv in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su SkyGo, Now e Tv8.it.

In chiaro su Tv8 sarà trasmessa anche la gara della domenica, con collegamento previsto a partire dalle 13.30.