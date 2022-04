F1 GP Imola, Verstappen conquista la prima pole della stagione

L'olandese partirà davanti a tutti nella Sprint Race di sabato che definirà la griglia di partenza del GP di domenica.

Max Verstappen conquista la prima pole della stagione a Imola, precedendo Leclerc e Norris. L'olandese della Red Bull ha tirato una secchiata d'acqua ghiacciata sull'entusiasmo dei ferraristi che sognavano una pole rossa. Non è arrivata perché l'olandese è stato bravissimo in condizioni di pista umida/asciutta in Q3 e proprio in quel frangente ha piazzato il tempone in faccia alla Ferrari di Charles Leclerc. Terzo Lando Norris con la McLaren e quarto per Kevin Magnussen con la Haas. Peccato anche per Carlos Sainz, uscito in testacoda in Q2 con la seconda rossa: per Carlos un'altra piccola sbavatura pagata carissima; domani scatterà decimo e tenterà la rimonta per partire il più avanti possibile nel GP.