F1 GP Imola, vince Verstappen delusione Ferrari con Leclerc solo sesto

Gara dominata dal pilota olandese sempre al comando

Delusione Ferrari a Imola con le due Rosse uscite fuoripista e con il solo Leclerc che ha concluso il GP in terra italiana. Ha vinto Max Verstappen davanti a Perez e Norris. Leclerc chiude 6° dopo un errore nel finale che gli costa il podio, Sainz fuori al 1° giro per un contatto con Ricciardo. L'olandese della Red Bull accorcia le distanze nel Mondiale: si torna in pista l'8 maggio a Miami.