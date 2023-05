F1 GP Italia annullato per emergenza maltempo

Non si correrà a Imola nel fine settimana. Gli organizzatori della Fia hanno deciso di non far correre le monoposto di Formula 1 a seguito delle intense piogge sull'Emilia Romagna in una terra martoriata dal maltempo. Non si sono le condizioni di sicurezza per andare avanti e la decisione pur sofferta della Fia è stata per l'annullamento.