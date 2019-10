F1 GP Messico in diretta tv e streaming, orari e dove vederlo

F1 GP Messico, si corre il 16esimo appuntamento della stagione. Dopo la vittoria di Bottas in Giappone e la festa per il titolo costruttori ottenuto dalla Mercedes, il Mondiale di F1 riparte con un altro weekend al alta tensione. I semafori si spegneranno alle 20.10 di domenica 27 ottobre gara in cui Hamilton potrebbe conquistare il Mondiale per il terzo anno di fila. Per farlo dovrà sostanzialmente vincere sul circuito intitolato ai fratelli Rodriguez.

F1 GP Messico in diretta tv streaming – La gara di F1 GP Messico potrà essere seguita a partire dalle 20.10 di domenica 27 ottobre in diretta tv su Sky Sport F1 al canale 207 e su Sky Sport Uno al canale 201. La settimana del GP del Messico è iniziata giovedì alle 18 con la conferenza piloti. Poi venerdì le prime uscite delle vetture in pista, con le due sessioni di libere alle 17 e alle 21, e la conferenza stampa dei Team Principal. Sabato alle 20 sono previste le qualifiche per decidere la griglia di partenza. Domenica, come detto, la gara. Gli abbonati potranno usufruire del servizio Sky Go per seguire la corsa in streaming anche da dispositivi mobili come smartphone e tablet. Sarà possibile seguire la gara anche in chiaro, ma solo in differita su TV8 a partire dalle 21,30.

F1 GP Messico gli orari del weekend – Questo il programma del sabato: Ore 16.45: Paddock Live, Ore 17: Prove libere 3 F1, Ore 18: Paddock Live, Ore 18.20: qualifiche Porsche Super Cup, Ore 19: Paddock Live Qualifiche, Ore 20: qualifiche F1, Ore 21.15: Paddock Live Qualifiche. Questo il programma della domenica: ore 18.30: Paddock Live, Ore 20.10: gara F1, Ore 22.10: Paddock Live, Ore 22.30: Paddock Live #SkyMotori, Ore 24: Race Anatomy F1.