F1 GP Messico, Verstappen penalizzato: prima fila tutta Ferrari con Leclerc in pole

Arrivano novità dopo le qualifiche nel GP del Messico: Max Verstappen, autore della pole position, è stato retrocesso di tre caselle sulla griglia per non aver rallentato in regime di bandiere gialle. Di conseguenza, a partire nelle prime due posizioni, saranno le Ferrari di Leclerc e Vettel con il monegasco in pole.

In terza piazza, in seconda fila, ci sarà Lewis Hamilton proprio davanti all’olandese della Red Bull. L’incidente di Bottas, a 40 secondi dalla fine dell’ultima sessione di qualifiche, aveva lasciato tutte le posizioni invariate fino all’arrivo del comunicato ufficiale della Fia. Sorride quindi la Ferrari che avrà due vetture davanti a tutti. Il GP, in ogni caso, sarà comunque molto combattuto con tre scuderie pronte a giocarsi la vittoria finale. La partenza è prevista per le 20.10 di stasera.