F1 GP Messico, vince Hamilton poi Vettel

Torna al successo, il decimo stagionale, di un GP di F1 la Mercedes di Lewis Hamilton. L’inglese con la vittoria di oggi non ha conquistato matematicamente il titolo di campione del mondo. Il britannico ha sfruttato al meglio la strategia del box Mercedes per tenersi alle spalle la Ferrari di Vettel e l’altra W10 di Bottas e ha messo un altro tassello per la conquista del sesto titolo iridato: gli basterà un 9° posto ad Austin per laurearsi campione. Ai piedi del podio il poleman Leclerc, davanti alle due Red Bull.