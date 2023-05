F1 GP Miami: pole di Perez poi Alonso e Sainz. Leclerc fuori pista

Negli Stati Uniti approda la F1 ma il dominio è sempre delle Red Bull. Oggi le qualifiche con un clamoroso epilogo sulla pista di Miami. Succede di tutto: Leclerc (7°) va contro le barriere nel finale del Q3, bandiera rossa. Pole per Perez con la Red Bull (85^ pole 4^ quest'anno) davanti ad Alonso e Sainz, solo 9° Verstappen che non aveva fatto segnare nemmeno un crono. Hamilton eliminato nel Q2. Domani la gara alle 21.30. Tutto il weekend di Miami è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW