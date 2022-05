F1 GP Monaco in diretta e streaming: orari e dove vederlo

Si corre alle 15 la gara di Formula Uno

L' F1 GP Monaco è la terza tappa europea nel Mondiale F1 2022 e si correrà questa domenica, 29 maggio, alle 0re 15. Il pilota Ferrari Leclerc è in cerca di rivalsa dopo il ritiro in Spagna, con una monoposto molto competitiva soprattutto nelle qualifiche che gli ha regalato la pole position. Come anticipato, alle sue spalle l'altro pilota del Cavallino Rampante Sainz, anche lui in cerca di un buon risultato.

Il fine settimana del Gran Premio di Monaco a Montecarlo sarà trasmesso per intero in diretta in onda su Sky e in streaming su NOW. Per chi non fosse abbonato dovrà attendere la diretta in differita della Formula 1 su TV8 che trasmetterà la gara, così come fatto anche per le qualifiche, solo dopo l'inizio reale dell'evento.