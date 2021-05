F1 GP Monaco Montecarlo diretta e streaming: orario e dove vederlo

Si corre sullo storico tracciato il quinto appuntamento del mondiale di Formula Uno

Redazione ITASportPress

La Formula Uno è pronta a dare spettacolo. Il Circus arriva nel Principato, dove non era stato possibile correre nella scorsa stagione a causa dell’emergenza sanitaria. Si corre F1 GP Monaco Montecarlo con lo spettacolo che, come al solito, è assicurato. A vincere nell’ultimo appuntamento disputato qui era stato Lewis Hamilton, che partirà ancora una volta da favorito, con la chiara intenzione di fermare sul nascere le pretese di Max Verstappen, suo primo antagonista. In un circuito cittadino come questo diventa fondamentale fare una buona qualifica, ben sapendo come sia quasi del tutto impossibile riuscire a fare sorpassi in gara.

Dalle prime prove è stato possibile apprezzare la forza anche delle Ferrari, tornate competitive con Leclerc e Sainz. Vedremo se la Rossa si confermerà anche in qualifica e in gara. Scopriamo come vedere il Gran Premio di Montecarlo live.

F1 GP Monaco Montecarlo: orario e dove vederlo

Il GP di Monaco si potrà seguire interamente su Sky. Appuntamento con la quinta tappa di Formula 1: questo weekend con qualifiche e gara in onda in diretta sull'emittente che ne detiene i diritt. Il Gran Premio di Monaco, con la gara in diretta domenica dalle 15 si potrà seguire live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno ma anche in chiaro su TV8.

Per chi volesse vedere l'evento di F1 in streaming, invece, sarà possibile farlo con su Sky Q (visibile anche su Sky Go) via satellite e via internet, e su NOW - il servizio in streaming di Sky - ma anche sul digitale terrestre e con alcuni eventi anche in chiaro su TV8.

Questo il programma per F1 GP Monaco Montecarlo:

Sabato 22 maggio

Ore 12: prove libere 3 F1

Ore 15: qualifiche F1

Domenica 23 maggio

Ore 15: gara F1

Prima di questa gara la classifica iridata dice Hamilton 94 punti, Verstappen 80, Bottas 47, Norris 41, Leclerc 40, Perez 32, Ricciardo 24, Sainz 20, Ocon 10, Gasly 8. Questa la top 10 attuale.