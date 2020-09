F1 GP Monza dove vederlo in diretta tv e streaming: orario qualifiche e gara

La Formula 1 torna anche in questo weekend. Si corre in Italia, nel tempio della velocità. Da giovedì 3 a domenica 6 settembre sarà tempo del F1 GP Monza. Ottavo appuntamento di questo particolare Mondiale 2020. Sabato, come sempre, le qualifiche, domenica la gara.

F1 GP Monza: orari e dove vederlo

La battaglia per la vittoria, salvo sorprese, sarà ancora tra le Mercedes di Hamilton e Bottas ma attenzione a Verstappen che con la sua Red Bull sta provando a tenere testa ai due rivali. Mancherà la Ferrari dalla lotta alle prime posizioni a causa di una vettura decisamente più debole rispetto agli anni precedenti. In ogni caso il Gran Premio d’Italia sarà uno spettacolo.

Andiamo a vedere come sarà possibile seguire in diretta tv e live streaming la corsa. Come sempre, sarà l’emittente Sky a trasmettere il GP. Questa volta anche TV8 trasmetterà in chiaro la gara.

Nel dettaglio il F1 GP Monza potrà essere visto dalle 15.10 su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, o anche in chiaro su TV8. Per chi volesse seguirlo live in streaming ci sarà la possibilità di collegarsi con Sky Go e Now TV disponibili anche per dispositivi mobili quali smartphone, tablet e pc.

Su Sky, inoltre, si potrà vedere questo GP ma anche tutti gli altri anche in modalità 4k HDR, in modo da non perdere nessun dettaglio della corsa e di ciasciuna monoposto. In questo modo si potrà vivere il Mondiale di F1 attraverso immagini ancora più definite.

Questo il programma per il F1 GP Monza:

Sabato 5 settembre

Ore 12.00: prove libere 3 F1

Ore 15.00: qualifiche F1

Domenica 6 settembre

Ore 13.30: Paddock Live gara

Ore 15.10: gara

