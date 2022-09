F1 GP Monza in diretta e streaming: orario e dove vederlo in tv

Si corre il Gran Premio d'Italia: tutto il pubblico spinge la Rossa

Redazione ITASportPress

Weekend di motori con le quattro ruote che fanno tappa in Italia. Si corre oggi, domenica 11 settembre 2022, l'F1 GP Monza con la spinta dei tifosi della Rossa che sperano di vedere una Ferrari trionfare. Dopo quattordici appuntamenti, la classe regina dei motori fa tappa in Italia con Verstappen leader del Mondiale e Leclerc lontano all'inseguimento. Alle 15 i semafori verdi per la corsa.

F1 GP Monza: orario e dove vederlo in tv

Gli appassionati di motori, tifosi della Ferrari e non solo, potranno vedere l'F1 GP Monza in diretta tv e streaming. L’intero weekend italiano di Formula 1 sarà come sempre visibile su Sky Sport F1, sul canale 207 del satellite. In streaming si potrà assistere all’evento su Sky Go e su NowTv.

Per il Gran Premio di casa della Ferrari, però, sarà possibile vedere la gara anche in chiaro e in diretta tv. Infatti, sarà TV8 a trasmettere la corsa del Gran Premio d'Italia. Gli orari sul canale 8 DTT saranno quindi gli stessi di Sky con partenza della gara prevista alle ore 15.

Dopo le qualifiche del sabato con la pole position di Leclerc e le varie penalizzazioni subite da svariati piloti ci sarà molto spettacolo specie nei primi giri quando molte vetture, tra cui anche Verstappen, Sainz e Hamilton dovranno recuperare alcuni posizioni in griglia. Le prime due file, ad ogni modo, vedranno il monegasco della Ferrari e Russell della Mercedes davanti ai due della Mclaren Norris e Ricciardo.

Di seguito la griglia di partenza completa con il post Instagram del profilo ufficiale della F1: