Decima vittoria di fila in F1 di Max Verstappen che vince a Monza e diventa il primo pilota nella storia. Doppietta Red Bull con il 2° posto di Perez. Sainz chiude sul podio dopo una lotta mozzafiato nel finale con Leclerc Ritiro per l'AlphaTauri di Tsunoda prima del via e per Ocon. Il Mondiale torna tra due settimane a Singapore.