F1 GP Olanda, è sempre super Max Verstappen. Russell e Leclerc dietro

Vince davanti ai suoi tifosi di casa il pilota della Red Bull Max Verstappen. A Zandvoort l'olandese con una gara stradominata ha portato a casa la sua 30.ma vittoria in carriera che lo consolida sempre più leader del mondiale piloti. Per la Ferrari podio numero 600 della storia con il terzo posto di Leclerc arrivato dietro al vincitore e a Russell della Mercedes. Quarto Hamilton. Ottavo Sainz dopo cinque secondi di penalità. Il Mondiale torna domenica prossima a Monza per il GP d'Italia.