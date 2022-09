F1 GP Olanda in diretta e streaming: orario e dove vederlo

Altro appuntamento imperdibile per gli amanti della F1 . Si corre oggi, domenica 4 settembre 2022 l'F1 GP Olanda , quindicesimo appuntamento della stagione della massima categoria delle quattro ruote. Si tratta della seconda gara consecutiva dopo la pausa estiva e che anticipa il Gran Premio d'Italia in programma domenica 11 settembre a Monza. Sarà ancora battaglia Red Bull-Ferrari con Verstappen e Leclerc molto vicini. Attenzione anche alle ritrovate Mercedes di Hamilton e Russell.

Dopo le qualifiche del sabato, sembra che ci possa essere lotta tra le tre scuderie molto vicine vista anche la non grande lunghezza del tracciato. L’obiettivo del team di Maranello è quello di rispondere subito alle difficoltà riscontrate in Belgio e cercare di vincere e battere appunto l'olandese sul suo circuito casalingo.

Sul tracciato di Zandvoort la Rossa deve tornare a lottare per la vittoria per lasciarsi alle spalle i problemi di affidabilità e anche gli errori. L'F1 GP Olanda potrà essere visto in diretta e streaming su Sky e in differita anche su TV8.