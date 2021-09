F1 GP Olanda: Raikkonen positivo al Covid non ci sarà. Al suo posto corre Kubica

Il pilota è risultato positivo al coronavirus

Ha annunciato nelle scorse ore il ritiro dal mondo della Formula Uno al termine della stagione in corso. Adesso, Kimi Raikkonen deve fare i conti con la positività al Covid-19 che gli farà saltare il GP in Olanda del weekend. Lo hanno annunciato quasi in contemporanea i canali ufficiali della F1 e dell'Alfa Romeo Racing comunicato, appunto, l'esclusione del finlandese dalla corsa di questa domenica.

POSITIVO - "Kimi Raikkonen salterà il Gran Premio d'Olanda dopo essere risultato positivo al Covid-19. Ti auguriamo una pronta guarigione Kimi, non vediamo l'ora di rivederti presto in pista!", le parole pubblicate su Twitter dall'account ufficiale della F1. Anche l'Alfa Romeo Racing ha poi scritto: "A seguito dell'ultimo giro di tamponi effettuati, Kimi Raikkonen è risultato positivo al Covid-19. Kimi non mostra sintomi ed è di buon umore. È subito entrato in isolamento nel suo albergo. La squadra augura a Kimi una pronta guarigione".