F1 GP Olanda: Verstappen si prende la pole poi Norris e Russell. Ferrari lontane

Non lascia niente a nessuno Max Verstappen, che centra la pole (la sua 28a in carriera) a casa sua a Zandvoort davanti a Norris, Russell e un sorprendente Albon. Sainz è 6° ma investigato per impeding. Leclerc a muro nel Q3: pilota ok, ma scatterà 9°. Delusione per Hamilton, solo 13°. Fuori pista anche Sargeant, ultimo posto per il debuttante Lawson. Tutto il weekend di Zandvoort live su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su Now.