F1, Gp pazzo in Turchia: vince Hamilton ed è campione del mondo per la settima volta

Una corsa pazza, iniziata dalle qualifiche bagnate del sabato e conclusa con un Gran Premio mozzafiato fin dalle prime battute. In Turchia è spettacolo per la Formula Uno che vede trionfare Hamilton. Ma la notizia non è solo relativa alla corsa, ma soprattutto alla vittoria del titolo iridato per l’inglese. Si tratta del settimo successo mondiale della carriera.

Hamilton come Schumacher

In una stagione dominata sotto tutti i punti di vista, Hamilton trionfa ancora una volta e mette una pezza sul settimo titolo iridato vinto matematicamente quest’oggi. Si tratta di un successo che lo porta ad eguagliare i successi mondiali di Michael Schumacher.

Pronti via sono Stroll e Perez a guidare la corsa con le RedBull di Verstappen e Albon protagoniste insieme all’incredibile Vettel che con la sua Ferrari è stato capace di guadagnare ben otto posizioni alla partenza. Hamilton silente ha aspettato il momento giusto per fare la propria mossa, ovvero attendere che i rivali commettessero errori. In primis Bottas, subito lontano dopo un testacoda alla prima curva.

Con la girandola dei box il campione inglese si è messo davanti a tutti mostrando solidità e grande gestione delle gomme intermedie, protagoniste praticamente dell’intera gara.

Emozioni e colpi di scena fino alla fine quando all’ultima curva Leclerc, terzo fino a quel momento, sbaglia e “offre” il podio al compagno di box Vettel.

Questo l’ordine d’arrivo dei primi dieci:

1 – Hamilton

2 – Perez

3 – Vettel

4 – Leclerc

5 – Sainz

6 – Verstappen

7 – Albon

8 – Norris

9 – Stroll

10 – Ricciardo