F1 GP Russia dove vederlo in diretta tv e streaming: orario qualifiche e gara

La Formula Uno torna in pista e lo fa con il GP Russia 2020. Dopo una settimana di pausa il circus delle quattro ruote torna in pista e lo fa con il decimo appuntamento della stagione. Il weekend di gara sarà dal venerdì alla domenica come sempre, ma questa volta si correrà sul circuito di Sochi.

Caccia aperta sempre alle Mercedes con Hamilton e Bottas ovvi favoriti anche in questa gara. Un Mondiale davvero senza storia con i due piloti che si sono quasi sempre confermati in vetta alle qualifiche e sul podio. L’inglese è primo nel mondiale e non pare aver alcun rivale che possa fermarlo. A cercare di interrompere questa egemonia potrebbe esserci la Red Bull con Verstappen, sfortunato nello scorso GP, che avrà voglia di riscatto. Attenzione anche ad Albon, reduce dal un ottimo podio.

La Ferrari è ancora lontana e per stessa ammissione dei piloti Leclerc e Vettel andrà incontro ad un nuovo weekend davvero complicato.

Dove vedere F1 GP Russia in diretta tv e streaming

Come accadrà per le prossime due stagioni, tutti i weekend di gara del Mondiale 2020 di Formula 1 in Italia saranno trasmessi in diretta tv e in diretta streaming da Sky. Per quanto riguarda il GP Russia, le prove libere del venerdì, le qualifiche del sabato e la gara di domenica saranno trasmesse su Sky Sport F1 HD al canale 207 del decoder satellitare e in streaming sull’app SkyGo o per gli abbonati NowTv. La gara di Sochi sarà trasmessa in diretta anche su Sky Sport Uno al canale 201. Mentre qualifiche e gara saranno visibili in differita anche in chiaro su TV8.

Ecco il palinsesto completo per seguire F1 GP Russia 2020:

Prove: PL3 (sabato 26 settembre ore 11:00): diretta su Sky Sport F1

Qualifiche:Q1, Q2 e Q3 (sabato 26 settembre ore 14:00): diretta su Sky Sport F1, differita in chiaro dalle 18:00 su TV8

Gara: Gran Premio (domenica 27 settembre ore 13:10) diretta su Sky Sport F1, differita in chiaro dalle 18:00 su TV8

