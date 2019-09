F1 GP Russia, è ancora super Leclerc: quarta pole consecutiva

Charles Leclerc in pole al Gran Premio di Russia, 16esima prova del calendario 2019 di Formula Uno in programma sul circuito di Sochi. Continua il gran momento del monegasco, che nel Q3 ferma il cronometro a 1’31″628 e centra la sesta pole stagionale, la quarta di fila dopo Spa, Monza e Singapore. Al suo fianco partira’ Lewis Hamilton, che in extremis acciuffa la prima fila a scapito di Sebastian Vettel: 402 i millesimi di ritardo del pilota anglo-caraibico della Mercedes, 425 quelli accusati dall’altro ferrarista che sara’ affiancato da Valtteri Bottas con la seconda Freccia d’Argento. Il finlandese approfitta anche delle 5 posizioni di penalita’ che dovra’ scontare Max Verstappen, quarto in pista con la Red Bull e domani nono in partenza, a seguire le McLaren di Carlos Sainz e Lando Norris con Nico Hulkenberg su Renault in mezzo, quindi Romain Grosjean su Haas e l’altra Renault di Daniel Ricciardo. “La macchina mi ha dato sensazioni fantastiche per tutto il weekend”, commenta il pilota della Ferrari a fine qualifiche. “Non so se sia la miglior pista qui per partire in pole dato il lungo rettilineo. Ma è sicuramente il miglior posto da conquistare”. Quattro pole consecutive la rossa le aveva fatte l’ultima volta niente di meno che con Michael Schumacher nel 2000 a Monza, Indy, Suzuka e Sepang. “Una sensazione speciale”, prosegue Leclerc. “Ma voglio pensare al lavoro. Domani daremo tutto. Abbiamo un buon passo, siamo stati veloci dal venerdì qui e anche una buona simulazione di gara”.