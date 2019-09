F1 GP Russia, incredibile: la Ferrari domina, ma poi è doppietta Mercedes

La Ferrari domina il weekend a Sochi, per il GP di Russia, va in pole il sabato con il solito Charles Leclerc, fa una super partenza in gara, portando le due vetture al primo e secondo posto dopo due curve, ma alla fine vincono le Mercedes: trionfa Hamilton davanti a Bottas. Solo terzo Leclerc. Al via, come detto, Vettel da terzo passa addirittura leader della gara grazie ad un inizio strepitoso: le Rosse dominano letteralmente, sembra tutto fatto per la seconda doppietta consecutiva, invece al giro 29 cambia tutto. Vettel, nel frattempo passato secondo per la volontà della scuderia di far passar davanti Leclerc, accusa un problema di motore e finisce out. Durante il regime di Virtual Safety Car Hamilton effettua il pit stop e passa anche davanti al monegasco, che due giri più tardi viene richiamato ai box per il cambio gomme, perdendo la posizione pure su Bottas. Si crede che con le gomme fresche si possa superare almeno il finlandese in pista, ma non c’è nulla da fare: Mercedes fortunata, stravince il GP di Sochi.

Hamilton a -9 dal record di successi di un certo Michael Schumacher…