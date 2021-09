F1 GP Russia: Norris non cambia le gomme e sotto la pioggia vince Hamilton

Il Mondiale torna tra due settimane in Turchia

Al termine di uno spettacolare GP di Russia, dove la pioggia ha acceso il finale, è arrivata la centesima vittoria per il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton davanti a un sorprendente Max Verstappen . Terzo Sainz e quarto Ricciardo. Norris in testa a tre giri dalla fine ha provato a resistere con le gomme intermedie ma la scelta non ha pagato e Hamilton lo ha scavalcato. Il Mondiale torna tra due settimane in Turchia.