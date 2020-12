F1 GP Sakhir dove vederlo in diretta e streaming: orario qualifiche e gara

Non si ferma la Formula Uno che dopo le emozioni della scorsa settimana resta in Bahrain, questa volta per l’F1 GP Sakhir su un circuto completamente rinnovato rispetto alla precedente corsa con tracciato ridotto per renderlo più veloce e avvincente. La pista, come detto, misura solo 3.543 metri e si tratta della seconda più corta del calendario dopo Montecarlo dove, purtroppo, in questa stagione non si è corso a causa della pandemia di coronavirus. I tempi sul giro sono inferiori al minuto.

Con l’assenza del Campione del Mondo Lewis Hamilton, è toto vincitore con le Mercedes sempre favorite ma questa volta con la sorpresa rappresentata da Russell, pilota Williams ma che per l’occasione si troverà a guidare la monoposto del campione iridato in sua sostituzione.

F1 GP Shakir: orari e dove vederlo in diretta

La diretta del GP Shakir, ovvero il bis in Bahrain sarà sempre su Sky Sport, emittente che detiene i diritti delle quattro ruote. Su Tv8 le qualifiche e la gara andranno in onda ma solamente in differita, quindi diverso tempo dopo l’effettiva andata in scena del Gran Premio. La corsa, domenica, scatterà alle 18.10 italiane (le 20.20 in Bahrain).

Come accadrà anche per le prossime due stagioni, tutti i week end di gara del Mondiale 2020 di Formula 1 in Italia sono trasmessi in diretta tv e in diretta streaming da Sky. Per quanto riguarda i canali per vedere le qualifiche del GP di Sakhir e la gara, saranno Sky Sport F1 HD (canale 207 del decoder) e Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming sull’app SkyGo e per gli abbonati anche su NowTV.

Questo il programma completo del weekend:

Libere 3 F1: ore 15:00-16:00 Sky

Qualifiche F1: ore 18:00-19:00 Sky

Domenica 6 dicembre

Gara F1: ore 18:10-20:10 Sky

Tv8

Sabato 5 dicembre

Qualifiche: ore 19:30

Domenica 6 dicembre