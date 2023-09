F1 GP Singapore: capolavoro di Sainz che vince davanti a Norris

Gara pazzesca di Carlos Sainz che ha vinto il GP di Sangapore con la Ferrari numero 55. Un trionfo cercato e meritato, figlio anche di un vero e proprio capolavoro tattico del pilota spagnolo, che nel finale concede in più di un'occasione il DDR a Norris - secondo su McLaren - e arginare ocìs il ritorno della due Mercedes di Russell e Hamilton che in precedenza, dopo una Virtual, avevano a loro volta rischiato con un pit-stp. Una partita a scacchi vinta da Carlos che con questa "collaborazione" con il suo ex compagno di squadra, centra il suo secondo successo in carriera con la Rossa.. Quarta l'altra Ferrari di Leclerc e dietro il campione del mondo Max Verstappen rimasto imbottigliato nel traffico. Il vincitore spagnolo ha riportato la Ferrari davanti a tutti dopo 434 giorni. Ultima vittoria in Austria. Ritiro per Russell (a muro nell'ultimo giro), Tsunoda, Bottas e Ocon. Il Mondiale torna la prossima settimana in Giappone.