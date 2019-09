F1, GP Singapore: eccezionale pole di Leclerc davanti a Hamilton. Vettel terzo

A Marina Bay, nel GP di Singapore, è pole position di Charles Leclerc davanti a Lewis Hamilton. Alle loro spalle ecco Vettel e Verstappen. Indietro Bottas, quinto e lontano dalla pole di quasi un secondo.

Ultima sessione di qualifiche eccezionale e ricca di emozioni con la Ferrari in palla: Vettel sbaglia qualcosa nell’ultimo giro quando si trovava al primo posto, Leclerc ne approfitta e gli soffia la pole position. Ottimo Hamilton che riesce, come il monegasco, ad approfittarne e piazzarsi in prima fila. Chiudono le prime dieci posizioni Verstappen, Bottas, Albon, Sainz, Ricciardo, Hulkenberg e Norris.