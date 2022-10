F1 GP Singapore, pole di Leclerc. Dietro Perez poi Hamilton

Per Leclerc è la 18.ma pole in carriera la nona in questa stagione.

Seconda pole consecutiva a Singapore di Charles Leclerc con la Ferrari. Il pilota monegasco della Ferrari ha chiuso il Q3 in 1:49.412. Dietro la Rossa ci sarà Sergio Perez con la Red Bull poi la Mercedes di Hamilton. Quarto Sainz, solo ottavo Verstappen, che non completa gli ultimi due giri forse per mancanza di benzina."Pensavo di non farcela dopo un piccolo errore, ma sono molto felice e abbiamo recuperato bene", ha detto Leclerc al termine. Per Leclerc è la 18.ma pole in carriera la nona in questa stagione.