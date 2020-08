F1 Gp Spagna, dove vederlo in tv e in diretta streaming

Un caldo weekend attende i protagonisti della Formula 1 a Montmeló: temperature alte e cielo prevalentemente sereno in gara. Possibili anche 50° per l’asfalto. Domani si corre il GP di Spagna, 6a prova del Mondiale di F.1, sulla pista catalana (4.655 metri). Dirette Sky Sport F1 e Sport 1. Differita in chiaro su Tv8 con qualifiche e gara alle 18.

MONTMELO’

OGGI: Ore 10.20 gara-1 F.3 (22 giri per 102,410 km); 12-13 Libere 3; 15-16 Qualifiche; 16.45 gara-1 F.2 (37 giri per 172,235 km)

DOMANI: Ore 9.45 gara-2 F.3 (22 giri per 102,410 km); 11.10 gara-2 F.2 (26 giri per 121,030 km); 15.10 GP (66 giri per 307,104 km)



CLASSIFICHE MONDIALI

Piloti: 1. Hamilton (G.B.-Mercedes) 107 punti; 2. Verstappen (Ola-Red Bull) 77; 3. Bottas (Fin-Mercedes) 73; 4. Leclerc (Mon-Ferrari) 45; 5. Norris (G.B.-McLaren) 38; 6. Albon (Thai-Red Bull) 36; 7. Stroll (Can-Racing Point) 28; 8. Pérez (Mes-Racing Point) 22; 9. Ricciardo (Aus-Renault) 20; 10. Ocon (Fra-Renault) 16; 11. Sainz (Spa-McLaren) 15; 12. Gasly (Fra-AlphaTauri) 12; 13. Vettel (Ger-Ferrari) 10; 14. Hulkenberg (Ger-Racing Point) 6; 15. Giovinazzi (Ita-Alfa Romeo) 2; 16. Kvyat (Rus-AlphaTauri) 2; 17. Kevin Magnussen (Dan-Haas) 1.

COSTRUTTORI

1. Mercedes 180 punti; 2. Red Bull-Honda 113; 3. Ferrari 55; 4. McLaren-Renault 53; 5. Racing Point-Mercedes 41; 6. Renault 36; 7. AlphaTauri-Honda 14; 8. Alfa Romeo-Ferrari 2; 9. Haas-Ferrari 2.

PROSSIMA GARA

30 agosto: Belgio (Spa)